Літнє ралі на світових фондових майданчиках закінчилося минулого тижня – експерти

Літнє ралі, яке тривало на світових фондових майданчиках більше місяця, закінчилося минулого тижня.

Про це сказано в аналітичному огляді «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ).

Аналітики прогнозують, що поточний тиждень на світових фінансових ринках буде спокійним. Більшість інвесторів в останній тиждень серпня традиційно йдуть у відпустку, щоб з новими силами та інвестиційними ідеями повернутися до торгових моніторів після Дня праці США (3 вересня).

За інформацією аналітиків, велику частину минулого торгового тижня індекс UX перебував у бічному тренді. Брак торгів на Українській біржі у п'ятницю не дозволила індексу трохи відігратися услід за світовими ринками. Останній торговий тиждень літа на українському фондовому ринку, як і скрізь у світі, буде малоактивним. Слабка активність перешкоджатиме гравцям, охочим компенсувати втрати минулого тижня.

Як повідомляють аналітики, за підсумками минулого тижня американський індекс S&P втратив 0,5%, британський FTSE – 1,3%. Упевненість інвесторів похитнулась під впливом статистики зі США, яка переважно виявилася слабшою, ніж очікувалося, а також політичних рішень, які стосуються стану економіки єврозони.

Аналітики також відзначають, що у понеділок, 20 серпня, знову прозвучала критична оцінка Бундесбанку з приводу пропозицій прямого викупу держоблігацій проблемних країн ЄС. На думку монетарного регулятора Німеччини, викуп цих паперів створює серйозні ризики для стабільності. В середу ринки насторожила заява прем'єр-міністра Греції Антоніса Самараса, який попросив європейських лідерів дати його країні «більше часу» для проведення реформ, необхідних для подолання кризи. Хоча протягом тижня лідери Євросоюзу підтвердили своє бажання того, щоб Греція залишалася у складі єврозони, вони дали зрозуміти, що рішення про допомогу Греції не буде ухвалене раніше вересня, коли будуть представлені висновки місії «трійки» (Єврокомісія, ЄЦБ і МВФ) з приводу стану фінансів країни і заходів, що вживаються для виходу з кризи.

За словами аналітиків, значущою подією минулого тижня стала публікація в середу, 22 серпня, протоколу засідання Комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи США. Основним посилом засідання стало те, що більшість керівників ФРС дедалі більше схиляються до необхідності проведення нового етапу кількісного пом'якшення (QE3) «досить скоро». Проте вслід за публікацією протоколу з’явилося інтерв'ю глави ФРС Сент-Луїса Джеймса Балларда, який заявив, що протокол засідання застарілий, оскільки з моменту засідання з'явилися нові, сильніші статистичні дані. Ці суперечливі сигнали так і не дозволили інвесторам дійти єдиної думки з приводу шансів введення стимулювання найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі минулого тижня знизився на 2% - до 1055,03 пункта.

Загальний обсяг торгів на біржі за минулий тиждень, що складався з чотирьох робочих днів, знизився до 205,083 млн. грн із 305,282 млн. грн у попередній робочий тиждень. Загальна кількість операцій з 20 по 23 серпня знизилася до 21775 із 32364 на попередньому тижні.