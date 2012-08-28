Індекс Української біржі знизився на 2,78%, індекс ПФТС – на 0,93%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 28 серпня знизився на 2,78% – до 1015,36 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 84,4 млн. грн, з них на фондовому ринку – 30,8 млн. грн, на строковому ринку – 53,6 млн. грн.

Лідером підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрсоцбанку» (підвищилися на 0,39%). Серед лідерів зниження вартості акцій – «Донбасенерго» (-5,71%), Єнакіївський металургійний завод (-4,24%), металургійний комбінат "Азовсталь" (-3,66%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 28 серпня знизився на 0,93% – до 388,49 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 596 млн. грн, з них на ОВДП припало 592,6 млн. грн, на акції і облігації підприємств – 2,18 млн. грн і 1,25 млн. грн.