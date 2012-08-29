Майно Херсонського склозаводу повернуло у держвласність

Прокуратура Херсонської області повернула в держвласність майно Херсонського склозаводу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, Господарським судом Херсонської області задоволено позов заступника прокурора Херсонської області в інтересах держави в особі Фонду державного майна України в регіонального відділення ФДМ у Херсонській області, ВАТ «Індустріальна скляна компанія» про визнання недійсними операцій та повернення майна власнику.

У повідомленні зазначається, що майно цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Херсонський завод скловиробів» вартістю майже 16 млн грн за рішенням суду в серпні цього року вилучено з незаконного володіння ЗАТ «Індустріальна скляна компанія» в інтересах ФДМУ.

Підставою для пред'явлення позову прокурором стало порушення законодавства про приватизацію при створенні ВАТ «Індустріальна скляна компанія».

Положенням статуту підприємства передбачено, що розмір частки регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області в статутному капіталі товариства становить 23%, що менше передбаченого чинним законодавством України мінімуму.

Внаслідок незаконної приватизації держава залишилася власником пакета акцій ВАТ «Індустріальна скляна компанія», але втратила право власності на цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Херсонський завод скловиробів».

В результаті такого способу приватизації відбулося незаконне привласнення державного майна без сплати коштів до Державного бюджету за об'єкт приватизації, внаслідок чого державне майно передано недержавному підприємству в безплатне користування.