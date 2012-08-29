ФДМУ 25 вересня проведе аукціон з продажу 30% Борщагівського хімфармзаводу

Фонд державного майна України проведе аукціон з продажу 29,95% акцій науково-виробничого центру «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 25 вересня поточного року, повідомляє офіційне видання Фонду "Відомості приватизації".

Аукціон буде проведено на майданчику «Української міжбанківської валютної біржі», стартова ціна пакету встановлена на рівні 278,331 млн. грн.

Прийом заявок на участь у цьому аукціоні буде завершено Фондом держмайна 21 вересня.

Минулого тижня про плани продажу 29,95% акцій «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» оголосило Головне управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови КМДА Олександр Пузанов висловив сподівання, що блокувальний пакет акцій столичного фармацевтичного підприємства зацікавить багатьох інвесторів, і не тільки вітчизняних.

Довідка УНІАН. “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” займається виробництвом і реалізацією понад 100 найменувань лікарських препаратів: препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, центральної нервової системи, вітамінів, анальгетиків, сорбентів та інших ліків. За рік підприємство випускає близько 200 млн. упаковок таблеток, 4 млн. упаковок сиропів, 15 млн. упаковок антибіотиків у капсулах, 14 млн. флаконів стерильних антибіотиків. Продукція заводу експортується в країни ближнього і далекого зарубіжжя.

Статутний капітал акціонерного товариства становить 19,03 млн. грн, номінал акції – 1839 грн.