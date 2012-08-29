Продаж пакетів акцій «Центренерго» і «Донбасенерго» відклали на грудень

Фонд державного майна України (ФДМУ) переніс дати проведення приватизаційних аукціонів з продажу 53,2% держпакету акцій «Центренерго» і 60,7% держпакету акцій «Донбасенерго» з серпня на грудень 2012 року. Відповідний наказ Фонду оприлюднено в офіційному виданні відомства "Відомості приватизації".

Як повідомляв УНІАН, з початку 2012 року ФДМУ вже провів конкурси з продажу держпакетів акцій двох інших енергогенерувальних компаній - "Західенерго" і "Дніпроенерго". В обох випадках покупцем пакетів було визнано енергохолдинг бізнесмена Рината Ахметова ДТЕК.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», інші 21,71% акцій компанії приватизовано, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% – юридичні особи.

ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій компанії, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».