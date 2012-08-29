Інвесткомпанія «Фінекс-Україна» купила 26% акцій «Полтавагазу»

Інвестиційна компанія «Фінекс-Україна» стала переможцем приватизаційного аукціону з продажу 26% підприємства із газопостачання та газифікації «Полтавагаз», запропонувавши за пакет 20,305 млн грн, повідомила УНІАН представник прес-служби Фонду держмайна.

Конкурент переможця - група компаній «Співдружність» запропонувала за пакет стартову ціну - 20,1 млн грн.

Таким чином, у ході аукціонних торгів було зроблено один крок на 205 тис. грн.

Компанія «Одесагаз», що претендувала на актив, не була допущена Фондом держмайна до участі в аукціоні у зв'язку з ненаданням інформації про своїх кінцевих власників.

Як повідомляв УНІАН, згідно з умовами продажу, інвестор зобов'язується внести 3,7 млн грн для розвитку підприємства в найближчі 3 роки.

Довідка УНІАН. ПАТ "Полтавагаз" (Полтава) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню й бюджетним організаціям у Полтавській області.

51% акцій "Полтавагаз" належать НАК "Нафтогаз України", 40,5% - фізичній особі.

Компанія закінчила 2011 рік із чистим прибутком у розмірі 11,042 млн грн.