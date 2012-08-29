Зареєстровано випуск муніципальних облігацій Запоріжжя на 50 млн грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск муніципальних облігацій Запорізької міської ради на загальну суму 50 млн грн за номіналом, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Запорізька міська рада планує провести первинне розміщення процентних облігацій серії "L" на 10 млн грн і серій "M" і "N" в обсязі по 20 млн грн з 13 по 18 вересня.

Рішення про випуск цих облігацій було прийнято Запорізькою міськрадою ще в лютому поточного року. Тоді депутати вирішили, що термін обігу облігацій серії "L" становитиме до 31 грудня 2014 року, серії "M" - до 31 грудня 2015 року і серії "N" - до 31 грудня 2016 року, а процентна ставка за борговими паперами не повинна перевищити 18% річних.

Залучені кошти емітент планує спрямувати на проекти капітального будівництва і розвиток міської інфраструктури.

У січні-червні 2012 року доходи міського бюджету великого індустріального центру України - Запоріжжя становили 1,236 млрд грн, а витрати - 1,338 млрд грн.

У вересні 2011 року Запорізька міськрада випустив облігації серії I на 10 млн грн, серії J на ​​аналогічну суму і серії K на 5 млн грн. Процентна ставка за цими борговими паперами була встановлена ​​на рівні 13,5% річних.