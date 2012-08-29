Нацкомісія з цінних паперів урегулює операції з паперами іноземних емітентів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект рішення «Про врегулювання питання обслуговування операцій з цінними паперами іноземних емітентів в Національній депозитарній системі України", йдеться у повідомленні прес-служби Нацкомісії.

Цим документом держрегулятор має намір привести механізм обслуговування та зберігання цінних паперів іноземних емітентів у відповідність до вимог сучасного фондового ринку.

Документ визначає перелік вимог до зберігання та обслуговування таких цінних паперів, вимог до обслуговування операцій емітента щодо розміщення цінних паперів у бездокументарній формі випуску та норм складання облікового реєстру Національним депозитарієм України.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ініціює внесення змін в інші нормативні документи в цій сфері з метою врегулювання питань обігу цінних паперів іноземних емітентів національними депозитаріями та стимулювання обороту цих паперів в Україні.

Документ, зокрема, передбачає внесення змін до положення про депозитарну діяльність, про розрахунково-клірингової діяльності, про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, про порядок заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм адміністративних даних.

Нацкомісія найближчим часом планує оприлюднити текст цього рішення на своєму офіційному сайті.