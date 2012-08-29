Український фондовий ринок у середу знову відчутно знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 29 серпня, знизився на 1,29% - до 1002,25 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 75,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 38,2 млн грн, на строковому ринку - 36,9 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрсоцбанку» (підвищилися на 3,4%), Алчевського металургійного комбінату (+0,73%). Серед лідерів зниження вартості акцій - «Донбасенерго» (-2,69%), "Укрнафта" (-2,31%), «Райффайзен Банк Аваль» (-2,27%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 29 серпня знизився на 1,19% - до 383,86 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 235,3 млн грн, з них на ОВДП припало 221,4 млн грн, на акції - 0,532 млн грн, облігації підприємств - 12,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, вітчизняний фондовий ринок на поточному тижні демонструє значне падіння. Так, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 27 серпня, знизився на 1,0% - до 1044,44 пункту. Індекс ПФТС у цей день впав на 0,13% - до 392,15 пункту.

Індекс Української біржі у вівторок, 28 серпня, обвалився на 2,78% - до 1015,36 пункту. Індекс ПФТС за підсумками цієї сесії втратив 0,93% - до 388,49 пункту.