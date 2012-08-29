Негатив на Українській біржі в середу визначався і зовнішнім, і внутрішнім фоном - експерт

Несприятливий перебіг торгів на Українській біржі в середу, 29 серпня, визначався як зовнішнім, так і внутрішнім фоном.

Про це сказав у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій Белясов.

З внутрішніх подій він зазначив вихыд новини про те, що ФДМУ переніс оголошення конкурсів з продажу контрольних пакетів акцій енергогенерувальних компаній «Центренерго» і «Донбасенерго» з серпня на грудень поточного року. В результаті акції енергетиків істотно втратили в ціні, потягнувши за собою індекс Української біржі.

С.Белясов додав, що «додатковим негативом для вітчизняних інвесторів також була негативна динаміка індексів європейських майданчиків зранку, де інвестори закривали позиції, побоюючись негативних даних з ВВП США за 2-й квартал, враховуючи, що міжнародна статистика останнім часом рідко тішить інвесторів».

При цьому, за словами аналітика, побоювання учасників торгів щодо статистики з ВВП США не підтвердилися. Дані з ВВП, що вийшли, цілком співпали з прогнозами, що активізувало купівлі на світових майданчиках, в тому числі і на Українській біржі. Але цього виявилося недостатньо для виходу індексу UX у позитивну зону.

Як зазначив С.Белясов, позитиву в середу додала новина про розміщення 6-місячних векселів Італії. При цьому вартість розміщення істотно впала - до 1,58% у порівнянні з 2,45% на попередньому аукціоні місяць тому.

За інформацією аналітика, «торгова сесія на Українській біржі в середу відрізнялася високою волатильністю. Істотно просівши на старті, більшу частину сесії індекс UX провів в бічному русі і лише до кінця дня зробив спроби вийти в плюс. Однак зусиль покупців виявилося недостатньо».

Аналітик звернув увагу, що більшість індексних паперів Української біржі завершило сесії 29 серпня з втратами. Новина про перенесення конкурсу з приватизації вивела акції «Донбасенерго» (-2,69%) в аутсайдери дня. Істотним падінням відзначилися також папери "Укрнафти" (-2,31%) і "Райффайзен Банку Аваль» (-2,27%). Акції "Центренерго" (-1,32%), які очолювали список аутсайдерів поряд з «Донбасенерго», все ж частково відіграли втрати. У плюсі ​​завершився день для «Укрсоцбанку» (+3,40%) і Алчевського меткомбінату (+0,73%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 29 серпня, знизився на 1,29% - до 1002,25 пункту. Загальний обсяг торгів становив 75,2 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 1,19% - до 383,86 пункту. Загальний обсяг торгів становив 235,3 млн грн.