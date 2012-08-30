Український ринок акцій переживає новий сплеск активності – експерт

Український ринок акцій на даний момент переживає новий сплеск активності.

Так прокоментував УНІАН поточну ситуацію на вітчизняному фондовому ринку аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

Він наголосив, що «у міру наближення до цілої низки значущих інформаційних приводів: від публікації економічних даних на початку вересня до виступу Бена Бернанке у Вайомінгу і засідання ЄЦБ наступного тижня, учасники ринку починають дедалі більше нервуватися».

На думку П.Ільяшенко, оскільки на українському ринку число песимістів значно перевершує число оптимістів, то немає нічого дивного в тому, що гравці перед вказаними подіями спочатку намагаються відіграти старт реалізації саме песимістичного сценарію.

Проте, вважає аналітик, «перемога ведмедів над биками ще не вирішена наперед. Ми навряд чи дізнаємося переможців боротьби за 1000 пунктів за індексом UX у найближчі дні».

Як повідомляв УНІАН, вітчизняний фондовий ринок на поточному тижні демонструє значне падіння. Так, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 27 серпня, знизився на 1,0% – до 1044,44 пункта. Індекс ПФТСу цей день впав на 0,13 % – до 392,15 пункта.

Індекс Української біржі у вівторок, 28 серпня, обвалився на 2,78% – до 1015,36 пункта. Індекс ПФТС за підсумками цієї сесії втратив 0,93% – до 388,49 пункта.

Індекс Української біржі за підсумками торгів в середу, 29 серпня, опустився на 1,29% – до 1002,25 пункта. Індекс ПФТСупав на 1,19% – до 383,86 пункта.