Обсяг біржових торгів держоблігаціями за 7 місяців зріс до 75,21 млрд грн

Обсяг біржових торгів держоблігаціями за 7 місяців 2012 року зріс до 75,21 млрд. грн з 52,51 млрд грн за аналогічний період 2011 року, повідомили УНІАН у прес-службі Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

За інформацією прес-служби, обсяг торгів акціями за вказаний період знизився до 17 млрд грн із 52,5 млрд грн за сім місяців 2011 року.

Загальний обсяг біржових торгів усіма видами фінансових інструментів у січні-липні поточного року скоротився до 120 млрд грн із 136,8 млрд грн за аналогічний період минулого року.

У січні-липні поточного року Нацкомісія відзначає збільшення обсягів реєстрації випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів. Цей показник збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року в 2,5 раза - до 9,18 млрд грн.

Обсяг реєстрації держрегулятором інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів за сім місяців 2012 року скоротився до 12,13 млрд грн із 32,1 млрд грн за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН,за даними Державної казначейської служби, з початку поточного року до 27 серпня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень становили 65,735 млрд грн (49,749 млрд грн - від внутрішніх, 15,986 млрд грн - від зовнішніх). За вказаний період на погашення держборгу було спрямовано 35,475 млрд грн, витрати на обслуговування - 14,397 млрд грн.