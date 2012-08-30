Індекс Української біржі в падінні подолав бар'єр 1000 пунктів

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 30 серпня, знизився на 1,61% – до 986,08 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 118 млн. грн, з них на фондовому ринку – 85,6 млн. грн, на строковому ринку – 32,3 млн. грн.

Лідером підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери Алчевського металургійного комбінату (+0,91%), «Укрнафти» (+0,77%). Серед лідерів зниження вартості акцій – «Донбасенерго» (-4,15%), «Центренерго» (-3,12%), «Райффайзен Банк Аваль» (-2,21%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер знизився на 1,77% – до 377,06 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 2,18 млрд грн, з них на ОВДП припало 2,15 млрд грн, на акції підприємств – 1,05 млн. грн, на облігації підприємств – 26,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, вітчизняний фондовий ринок на поточному тижні демонструє вагоме падіння. Так, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 27 серпня, знизився на 1,0% – до 1044,44 пункта. Індекс ПФТС цього дня впав на 0,13 % – до 392,15 пункта.

Індекс Української біржі у вівторок, 28 серпня, обвалився на 2,78% – до 1015,36 пункта. Індекс ПФТС за підсумками цієї сесії втратив 0,93% – до 388,49 пункта.

Індекс Української біржі в середу, 29 серпня, опустився на 1,29% – до 1002,25 пункта. Індекс ПФТС впав на 1,19% – до 383,86 пункта.