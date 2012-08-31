Група компаній «Содружество» купила 20,82% «Херсонгазу»

ТОВ “Група компаній “Содружество” стало переможцем приватизаційного аукціону з продажу 20,82% газорозподільної компанії «Херсонгаз», запропонувавши за пакет 11,9 млн. грн.

Трансляція конкурсу велася на сайті Фонду держмайна України.

В конкурсі брали участь дві компанії: ТОВ “Група компаній “Содружество” та ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест".

Початкова ціна пакету становила 7 млн грн, крок торгів становив 100 тис. грн.

Ціна продажу держпакету перевищила стартову на 4,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, учора найбільший приватний власник пакетів акцій низки українських облгазів – компанія "Газтек" – перемогла у конкурсі з продажу 25% акцій компанії "Івано-Франківськгаз", заплативши за пакет 33,35 млн. грн.

Другим учасником торгів була компанія "ІК Фінлекс-Інвест". За повідомленням ЗМІ, «Газтек» та інвесткомпанія "Фінлекс-Інвест" підконтрольні бізнесменові Дмитру Фірташу.

Довідка УНІАН.«Херсонгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Херсонській області.

Номінальним утримувачем контрольного пакету акцій ПАТ «Херсонгаз» в розмірі 60,51% є ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз».

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