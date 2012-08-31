89% цінних паперів є інструментом для ухилення від оподаткування - ДПСУ

89% цінних паперів є інструментом для ухилення від оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в п'ятницю, 31 серпня, під час брифінгу заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко.

«Що ми бачимо: лише 11% обороту цінних паперів - це папери, які котируються на біржах, а далі ми бачимо цінні папери як інструмент ухилення від оподаткування. І ми сьогодні бачимо більш як 1 трлн грн обігу цих паперів, а сплата до бюджету дуже невелика, неадекватна економіці - це 150 млн. грн», - відзначив він.

О.Клименко заявив, що «там, де необхідно, мінятиметься процес адміністрування податків», зокрема, у сфері цінних паперів.

Нагадаємо, Держподатслужба повідомляла раніше, що на даний момент відомство активно працює над детінізацією ринку цінних паперів шляхом вдосконалення порядку оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами на фондовому ринку. При цьому роботу з детінізації спрямовано на попередження операцій з «технічними» паперами і схемами мінімізації податків з їх використанням. Водночас, ліквідні цінні папери, в т.ч. ОВДП і цінні папери, що мають біржову оцінку, не є ризикованими.