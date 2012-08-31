Число песимістів на фондовому ринку залишається дуже високим – експерт

Число песимістів на фондовому ринку в даний час залишається дуже високим, про що свідчить динаміка фондових індексів.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, «гравці чекають буму інформаційних приводів, починаючи з виступу Бена Бернанке сьогодні о 17:00 за київським часом».

Як наголосив П.Ільяшенко, навіть індекс S&P 500 у четвер закрився нижче за поточну підтримку на рівні 1400 пунктів, не кажучи про боротьбу українських трейдерів за рівень 1000 пунктів за індексом UX. Крім того, настрої приватних інвесторів у США за версією AAII нормалізувалися: число оптимістів різко скоротилося, по суті, ще до активізації продажів на світових майданчиках у цей четвер.

Таким чином, вважає аналітик, не «можна сказати, що ринок покладає великі сподівання на виступ Бена Бернанке. Майбутнє фінансових ринків вирішуватиметься наступного тижня».

Як повідомляв УНІАН, вітчизняний фондовий ринок на поточному тижні демонструє значне падіння. Так, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 27 серпня, знизився на 1,0% – до 1044,44 пункта. Індекс ПФТС цього дня впав на 0,13 % – до 392,15 пункта.

Індекс Української біржі у вівторок, 28 серпня, обвалився на 2,78% – до 1015,36 пункта. Індекс ПФТС за підсумками цієї сесії втратив 0,93% – до 388,49 пункта.

Індекс Української біржі в середу, 29 серпня, опустився на 1,29% – до 1002,25 пункта. Індекс ПФТС впав на 1,19% – до 383,86 пункта.

Індекс Української біржі у четвер, 30 серпня, впав на 1,61% – до 986,08 пункта. Індекс ПФТС знизився на 1,77% – до 377,06 пункта.