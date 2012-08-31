ДПСУ працює над детінізацією ринку цінних паперів

Державна податкова служба України (ДПСУ) розробляє механізми детінізації ринку цінних паперів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«При цьому робота з детінізації спрямована на припинення операцій з «технічними» паперами і схемами мінімізації податків з їх використанням. Водночас ліквідні цінні папери, в т.ч. ОВДП і цінні папери, що мають біржову оцінку, не є ризикованими», - наголошується у повідомленні прес-служби відомства.

За даними ДПСУ, ринок цінних паперів сьогодні відзначається непрозорістю операцій. Тільки 10,7% операцій з цінними паперами проводяться через організовані (біржові) механізми. Загальний обсяг договорів, виконаних торговцями цінними паперами у 2011 році, становив 2,2 трлнгрн, з них тільки на 235 млрд грн було укладено договорів на організованому біржовому ринку.

Водночас за таких великих оборотів оператори фондового ринку демонструють надвелику збитковість. За підсумками минулого року прибуток від торгівлі цінними паперами становив лише 119 млн. грн, а збитки - 159 млрд грн.

У поточному році частка збиткових операцій, за офіційною звітністю операторів, сягає в середньому 73%, а у страхових організацій доходить до 88%. «Аналіз наявних даних дозволяє припустити високий рівень податкових ризиків. До того ж, практика показує, що саме механізми фондового ринку часто використовуються для ухилення від оподаткування, приховування доходів та інформації про структуру власності активів реального сектора і т.ін.», - йдеться у повідомленні Держподатслужби.

У відомстві також заявили, що в листі ДПСУ №320/0/71-12/15-1217 від 9 серпня 2012 року "Про відображення негативного фінансового результату операцій з цінними паперами і дериватами у 2012-2015 роках" передбачається, що прибуток від операцій з цінними паперами (корпоративними правами) включається до складу доходів за результатами звітного періоду, в якому здійснюється продаж цінних паперів. При цьому негативний фінансовий результат за торгівлею цінними паперами за своєю суттю є витратами на придбання цінних паперів (не проданих на цей час), здійсненими у минулих податкових періодах, і не є негативним значенням об'єкта оподаткування за податком на прибуток.

«Таким чином, йдеться про інвестиційну діяльність (витрати на придбання цінних паперів), а не про негативне значення об'єкта оподаткування за податком на прибуток», - наголошують у відомстві.

Державна податкова служба зацікавлена у створенні передумов для переходу операцій з цінними паперами у цивілізовані форми, що базуються на прозорості, законності і чесному виконанні зобов'язань перед державою. Податківці впевнені, що це, своєю чергою, сприятиме підвищенню ефективності та ліквідності українського фондового ринку.