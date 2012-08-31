Індекс Української біржі підвищився на 0,86, індекс ПФТС - скоротився на 1,31%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 31 серпня піднявся на 0,86% - до 994,58 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 66,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 37,2 млн грн, на строковому ринку - 29,5 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрнафти2 (+4,7%),« Мотор Січ »(+2,05%),« Райффайзен Банк Аваль »(+1,81%). Серед лідерів зниження вартості акцій - «Донбасенерго» (-2,78%), «Центренерго» (-0,17%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів п'ятниці знизився на 1,31% - до 372,12 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 15,6 млн грн, з них на ОВДП припало 7,4 млн грн, на акції підприємств - 3,5 млн грн, на облігації підприємств - 4,1 млн грн.