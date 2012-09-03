Продаж 25,9% акцій «Гадячгазу» не відбувся – немає покупців

Приватизаційний конкурс з продажу 25,999% держпакету акцій ПАТ «Гадячгаз» визнано таким, що не відбувся, у зв'язку з браком заявок на участь у ньому від потенційних покупців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

У ФДМУ також поки що не змогли уточнити, чи буде держпакет акцій «Гадячгазу» виставлятися повторно.

Нагадаємо, конкурс з продажу 25,999% акцій компанії «Гадячгаз» (Полтавська обл.) був запланований на 3 вересня п.р. Стартова ціна пакету - 3,1 млн. грн.