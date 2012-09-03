У липні обсяг зареєстрованих випусків акцій зріс утричі - до 15 млрд грн

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) в липні зареєструвала випуски акцій на суму близько 15 млрд грн, що майже втричі більше, ніж у червні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комісії.

При цьому в НКЦПФР зауважили, що таке зростання стало можливим завдяки реєстрації емісії акцій одного з провідних українських банків та інших фінансових установ.

У комісії також відзначили зменшення у липні обсягу зареєстрованих випусків облігацій до 760 млн. грн. У червні цей показник становив 4 млрд грн. На думку директора департаменту корпоративного управління і корпоративних фінансів НКЦПФР Алли Папаїки, така ситуація склалася насамперед через зменшення бізнес-активності у липні.

Загалом упродовж липня регулятор здійснив реєстрацію 45 випусків цінних паперів емітентів, серед яких банки, страхові компанії, підприємства, що займаються виготовленням продуктів харчування, а також компанії-забудовники.