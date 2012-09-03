ДПСУ намагається розширити базу оподаткування на ринку цінних паперів — експерт

Державна податкова служба України (ДПСУ) намагається розширити базу оподаткування юридичних осіб, роз'яснюючи поняття «Збитки за цінними паперами».

Таку думку УНІАН висловив партнер юридичної компанії «Ващенко, Бугай і партнери» Володимир Ващенко, коментуючи лист ДПСУ від 9 серпня 2012 року №320/0/71-12/15-1217 щодо негативного фінансового результату у сфері торгівлі цінними паперами.

В.Ващенко нагадав, що в липні 2012 року набули чинності зміни до Податкового кодексу (ПК) щодо обліку збитків минулих періодів. Згідно з цими змінами, було запропоновано враховувати по 25% збитків, які сформувалися на 1 січня 2012 року, від господарської діяльності підприємства щороку, починаючи з 2012 року. «Але для визначення податкових результатів операцій з цінними паперами, дериватами і корпоративними правами ПК містить окремий розділ, згідно з яким окремо визначається або прибуток від такої діяльності, або збиток», - наголосив юрист.

Згідно з листом ДПСУ від 9 серпня п.р., податківці донараховують торговцям цінними паперами податкові зобов'язання, виходячи з того, що юрособам дозволяється включати у звітність тільки 25% збитку минулих років.

На думку В.Ващенка, цей лист не відповідає системним нормам ПК, оскільки зміни щодо перенесення збитків минулих періодів, які сформувалися на 1 січня 2012 року, стосуються тільки збитків від загальної діяльності і не стосуються збитків або витрат від діяльності з цінними паперами як окремого виду обліку.

«Податкова спотворює, зокрема, перехідні положення ПК щодо обліку витрат минулих періодів», - вважає він.

Крім того, В.Ващенко відзначає, що листи ДПСУ не мають юридичного значення, а податкові органи безпосередньо не посилаються на свої листи в актах перевірок.

«Податківці, може, і безпосередньо не посилатимуться на цей лист, але так, як описана позиція в цьому листі, можна передбачати, що вона таким чином відображатиметься в актах виконаних робіт... Поки Вищий адміністративний суд не узагальнить практику трактування законодавства», - каже експерт. А це, за його словами, може статися через рік-два.

Також В.Ващенко повідомив, що бізнес-асоціації намагатимуться відкликати цей лист, тому що, наприклад, для банків він означає додаткові витрати.

Нагадаємо, Держподатслужба оприлюднила офіційну позицію щодо негативного фінансового результату операцій з цінними паперами і дериватами.

У відомстві також заявили, що лист ДПСУ №320/0/71-12/15-1217 від 9 серпня 2012 року "Про відображення негативного фінансового результату операцій з цінними паперами і дериватами у 2012-2015 роках" передбачає, що прибуток від операцій з цінними паперами (корпоративними правами) включається до складу доходів за результатами звітного періоду, в якому здійснюється продаж цінних паперів. При цьому негативний фінансовий результат щодо торгівлі цінними паперами за своєю суттю є витратами на придбання цінних паперів (не проданих на теперішній час), здійсненими у минулих податкових періодах, і не є негативним значенням об'єкта оподаткування щодо податку на прибуток.

«Таким чином, йдеться про інвестиційну діяльність (витрати на придбання цінних паперів), а не про негативне значення об'єкта оподаткування щодо податку на прибуток», - наголошується у листі.