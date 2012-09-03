«Газтек» залучив у банку “Надра” кредит на 250 млн. грн для купівлі акцій облгазів

Найбільший приватний власник пакетів акцій низки українських облгазів компанія "Газтек" залучила у банку “Надра” (Київ) кредит на 250 млн. грн для купівлі акцій підприємств із газопостачання і газифікації.

Про це сказано у повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Кошти надаються на термін з 28 серпня до 20 вересня 2012 року під 23% річних. У разі продовження терміну кредитного договору його ціна збільшиться до 27% річних.

Заставою за кредитом виступають пакети акцій підприємств, якими володіє “Газтек”, на загальну суму 384,839 млн. грн.

Довідка УНІАН.ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" та афілійованим із ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-", “Миколаїв-”, “Івано-Франківськ-” "Кримгаз" та ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які чимало ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, котрий також контролює банк “Надра”.