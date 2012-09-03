Роздержавлення друкованих ЗМІ відбуватиметься з урахуванням зобов’язань перед ПАРЄ - Янукович

Процес роздержавлення друкованих ЗМІ в Україні відбуватиметься відповідно до її зобов’язань перед Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час виступу на відкритті 64-го Всесвітнього газетного конгресу та 19-го Всесвітнього форуму редакторів, повідомляє прес-служба глави держави.

«Відповідний закон передбачатиме поетапне реформування державної та комунальної преси на засадах добровільності, участі трудових колективів у визначенні долі видань, безоплатної передачі майна таким колективам та збереження соціальних гарантій для журналістів реформованих видань», - сказав глава держави.

Водночас Президент наголосив: забезпечення економічної незалежності ЗМІ - це відповідальність не лише держави, а й власників і менеджерів медійних компаній. В.Янукович зазначив, що сприяти у вирішенні цього питання можуть також учасники Конгресу як провідні гравці світового медіа-ринку.