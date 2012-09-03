НКЦПФР за підсумками фінмоніторингу за перше півріччя нарахувала 42 тис. грн штрафів

15:43, 03 вересня 2012
Фондовий ринок
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за підсумками проведення фінансового моніторингу за перше півріччя п.р. застосувала 24 штрафних санкції на загальну суму близько 42 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили в прес-службі, типовими порушеннями законодавства у сфері фінансового моніторингу є: неповідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (7% від загальної кількості правопорушень); порушення строків реєстрації фінансових операцій (10%); незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (10%), порушення вимог комісії в частині призначення відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу (25%) тощо.

Всього за підсумками першого півріччя п.р. регулятором було проведено 65 перевірок суб'єктів первинного моніторингу, серед яких 25 планових та 41 позапланова.

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