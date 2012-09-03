Індекс UX впав до мінімуму з початку літа

Індекс UX за підсумками минулого тижня впав на 5,7%, що стало найгіршим показником з початку літа.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їх словами, прискорення падіння цін на залізну руду і чергове перенесення термінів приватизації теплових генкомпаній негативно відбилося на котируваннях акцій відповідних емітентів. За результатами минулого тижня Північний ГЗК втратив 8,5%, «Центренерго» - 8%, "Донбасенерго" - 15%.

Як відзначають аналітики, провідні фондові індекси Європи та США 31 серпня зросли на 0,5% на заявах глави ФРС Бена Бернанке про можливість запуску нового раунду QE для підтримки економіки і скорочення рівня безробіття. Бернанке також висловив серйозні побоювання з приводу поточного стану економіки США.

Аналітики нагадують, що ринки США сьогодні закриті у зв'язку зі святкуванням Дня праці. На поточному тижні очікується вихід даних по ринку праці США (п'ятниця). У Європі ЄЦБ проведе засідання (четвер), на якому ставка рефінансування може бути знижена.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 31 серпня, піднявся на 0,86% - до 994,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 66,7 млн ​​грн.

Індекс ПФТС знизився на 1,31% - до 372,12 пункту. Загальний обсяг торгів склав 15,6 млн грн.