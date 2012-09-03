Юрособи-резиденти у другому кварталі залишалися основною категорією інвесторів ІСІ

Юридичні особи-резиденти України у другому кварталі 2012 р. залишалися основною категорією інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), хоча їхня частка скоротилася з 81,4% до 80,7%.

Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ).

Як зазначили в УАІБ, скорочення частки юросіб-резидентів стало наслідком зменшення ваги вітчизняних підприємств у венчурних фондах, незважаючи на зростання суми їхніх вкладень. У всіх інших секторах ІСІ ситуація склалася протилежним чином - вартість інвестицій з боку юридичних осіб-резидентів зменшилася, однак на тлі динаміки вкладень інших інвесторів їхня частка розширилася.

Динаміка вартості чистих активів (ВЧА), що належать громадянам України, у квітні-червні була схожою, проте, на відміну від 1-го кварталу, ця категорія інвесторів збільшила вкладення в венчурні ІСІ і продовжувала вилучати кошти з відкритих і частково - інтервальних і закритих. В цілому частка фізичних осіб-резидентів в ІСІ за квартал зменшилася з 3,5% до 3,3%, а без урахування венчурних фондів - з 24,3% до 24%.

Нерезиденти у другому кварталі збільшили свою вагу у відкритих і венчурних ІСІ, а в цілому їхня частка зросла з 15,2% до 16%. Водночас, загальна вартість вкладень, що належать іноземцям, зросла тільки в закритих (у тому числі венчурних) ІСІ.