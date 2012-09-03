Український фондовий ринок у понеділок поновив падіння

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 3 вересня, знизився на 0,77% - до 986,94 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 61,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 31,6 млн грн, на строковому ринку - 29,7 млн ​​грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Азовсталі" (-1,64%), Алчевського меткомбінату (-1,08%), "Укрнафти" (-0,91%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів понеділка знизився на 0,08% - до 371,81 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 111,5 млн грн, з них на ОВДП припало 110 млн грн, на акції - 0,9 млн грн, на облігації підприємств - 0,5 млн грн.