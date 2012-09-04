"Газтек" придбав 25% "Севастопольгазу" за 4,45 млн. грн

Компанія "Газтек", найбільший приватний власник пакетів акцій низки українських облгазів, перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 25% акцій ПАТ "Севастопольгаз", заплативши за пакет 4 млн. 450 тис. грн. Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Початкова ціна виставленого на продаж держпакета акцій "Севастопольгазу" становила 4,2 млн. грн.

Всього в конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником була компанія "ІК Фінлекс-Інвест", яка була готова придбати 25% пакет "Севастопольгазу" за 4,4 млн. грн.

Під час торгів реалізаційна ціна держпакета була підвищена на чотири кроки. Розмір одного кроку становив 50 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня "Газтек" на приватизаційному конкурсі придбав за 18,9 млн. грн 25% держпакета акцій ПАТ "Миколаївгаз", ставши у результаті власником контрольного пакета облгазу.

30 серпня "Газтек" придбав за 33,35 млн. грн 25% акцій ПАТ "Івано-Франківськгаз".

Довідка УНІАН. ВАТ з газопостачання і газифікації «Севастопольгаз» займається транспортуванням газу розподільчими трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Севастополі.

25% акцій «Севастопольгаза» належить НАК «Нафтогаз України», 25% було передано ФДМУ для приватизації, ще 21,1% належать кіпрській компанії «Матерон Лтд».

ПАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афільованим з ним структурам належать міноритарні пакети в "Винниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-", "Кримгаз" та інших.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня ц.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (Київ) кредит на 250 млн. грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.