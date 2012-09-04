"Альфа-Капітал" припиняє діяльність в Україні

Рада директорів Alfa Capital Holdings прийняла рішення про закриття компанії "Альфа Капітал Україна".

Про це повідомив УНІАН генеральний директор компанії Сергій Григорян.

За його словами, закриття компанії пов'язане з негативною ситуацією на українському ринку акцій, на якому працювала компанія. "Ринок дуже важкий для того, щоб на ньому далі працювати", - зазначив керівник компанії. За його словами, на ринку перманентно зберігається нестабільна ситуація, він нізколіквідний, на ньому практично відсутні нерезиденти.

С.Григорян не виключив, що в разі активізації ринку, повернення на нього нерезидентів компанія відновить свою роботу. Він також зазначив, що "Альфа Банк" продовжує працювати в Україні в повноцінному режимі, в тому числі і на ринку цінних паперів, в першу чергу ОВДП.

Нагадаємо, "Альфа Капітал", як і «Альфа-Банк» (Україна), входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».