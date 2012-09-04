Загальний обсяг торгів на Українській біржі в серпні знизився на третину

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" в серпні ц.р. знизився на третину в порівнянні з попереднім місяцем і становив 1 млрд 543,8 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку "Української біржі" в серпні становив 802,5 млн грн, обсяг торгів цінними паперами за місяць досяг 741,3 млн грн.

За підсумками торгів за серпень 2012 р. Індекс українських акцій (UX), що розраховується "Українською біржею", знизився на 6,28% з 1 061,23 до 994,58 пункту.

Лідерами негативного впливу на UX стали іменні прості акції ПАТ "Донбасенерго", вплив яких склало -20,76 індексних пункту, ПАТ "Центренерго" (-13,71 пункту) і ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (-11,95 пункту).

У серпні успішно завершилися розміщення облігацій ТОВ "Інсайт Капітал" серії B, ТОВ "Будспецсервіс" серії Z, серії AA, серії BB.

Всього в серпні були розміщені облігації на загальну суму 59,9 млн грн.

Лідерами обігу в серпні стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів по яких становив 51,4 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 28,6 млн грн, далі йде "Авдіївський коксохімічний завод" - 16,5 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 29,68%, 16,51% і 9,49% відповідно.

Лідерами зростання на ринку заявок стали акції "Української автомобільної корпорації", які виросли на 49,78% до 30 грн, "ДТЕК Крименерго" - на 30,03% до 1,55 грн і папери "Укртелеком" на 13,32% до 0,29 грн за одну акцію.

Лідерами зростання на ринку котирувань стали "Донецький рудоремонтний завод", які виросли на 641,84% до 1100 грн, "Київмедпрепарат" - на 66,67% до 25 грн і паперу "Донецький металургійний завод" - на 35,38% до 0,08 грн за одну акцію.

Лідерами зниження ціни на ринку заявок стали акції "Дніпровського металургійного комбінату ім. Ф.Е. Дзержинського", зниження їх ціни склало 33,27% до 0,13 грн, "Дніпроенерго" - 25,04% до 404,8 грн і "Донбасенерго" - 19,9% до 18,88 грн за акцію.

Лідерами зниження ціни на ринку котирувань стали акції "Кредобанк", зниження їх ціни становило 98,63% до 0,00011 грн, "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод" на 67,07% до 2,08 грн і папери "ЕK Херсонобленерго" на 54,29% до 0,32 грн за акцію.

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