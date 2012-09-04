Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" за минулий тиждень зріс на 96,7% і становив 403,4 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку "Української біржі" за тиждень становив 185 млн грн, обсяг торгів цінними паперами за тиждень зріс на 75,06% - до 218 млн грн.

Станом на 28 серпня для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на "Українській біржі", у депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 67 млн ​​грн і цінні папери на суму 772 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 27 по 31 серпня 2012 р. Індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", знизився на 5,73% - з 1055,03 до 994,58 пункту.

Лідерами негативного впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Центренерго", вплив яких становив -16,96 індексного пункта, "Донбасенерго" (-14,24) і ПАТ "Азовсталь" (-11,2).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Центренерго", обсяг торгів за якими становив 10 млн грн, на другому місці папери "Мотор Січі" - 10 млн грн, далі йде "Авдіївський коксохімічний завод" - 3,9 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обігу становила 23,44%, 23,36% і 9,12% відповідно.

Лідерами зростання на ринку заявок стали акції "ДТЕК Крименерго", які зросли на 35,68% - до 1,55 грн, "Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча" - на 9,19%, до 0,2 грн і папери "Луганськтепловозу" - на 8,84%, до 2,04 грн за одну акцію.

Лідерами зростання на ринку котирувань стали акції "Галичфарм", які зросли на 1,19% - до 85 грн, "Кримхлібу" - на 0,76% до 6,6 грн і папери Трест "Луганськшахтопроходка" - на 0,64%, до 5,03 грн за одну акцію.

Лідерами зниження ціни на ринку заявок стали акції "Донбасенерго", зниження їх ціни становило -14,76%, до 18,88 грн, "Українська автомобільна корпорація" -14,51%, до 30 грн і папери "Стахановського вагонобудівного заводу" на -13,38%, до 2,26 грн за акцію.

Лідерами зниження ціни на ринку котирувань стали акції "РІТЕЙЛ ГРУП" на -6,17%, до 342 грн за акцію.