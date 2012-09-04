Українські акції будуть відставати від світових через ризики девальвації гривні - експерти

Відставання локальних акцій від світових ринків триватиме, поки зберігаються ризики девальвації гривні.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони підкреслюють, що саме у вересні-жовтні ці ризики посилюються.

Як відзначають аналітики, незважаючи на позитивний зовнішній фон, локальний індекс UX в понеділок, 3 вересня, закрився зниженням на 0,8%, тоді як варшавський WIG-Ukraine зріс на 2%. Традиційно в перших числах місяця металурги публікують операційні показники за попередній місяць. Випуск сталі зріс на 3% м/м, проте впав на 12% р/р. За 7 місяців падіння становить 5% р/р. Зростання випуску в серпні пов'язане із закінченням сезону відпусток і святкуванням Рамадану в мусульманських країнах.

За словами аналітиків, напередодні були опубліковані остаточні показники ділової активності (PMI) у Китаї і єврозоні. Всі вони вказують на зниження або уповільнення темпів зростання економіки в цих регіонах. Проте слабка макростатистика лише підвищила очікування запуску центробанками нових стимулювальних заходів. На цих очікуваннях китайський фондовий індекс CSI300 зріс на 1%, а в Європі Stoxx-600 додав 0,8%.

Аналітики також відзначають, що ЄЦБ в четвер, 6 вересня, проведе засідання з монетарної політики. Очікується, що ставку рефінансування буде знижено до 0,5% і, що найголовніше, буде оголошено програму скупки держоблігацій периферійних країн з метою зниження їх прибутковості. Ці очікування вже закладено в поточних цінах. У разі якщо ЄЦБ не дасть чіткого сигналу про готовність діяти, це може призвести до обвалу котирувань і нового сплеску волатильності.

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Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 3 вересня, знизився на 0,77% - до 986,94 пункта. Загальний обсяг торгів становив 61,3 млн грн.

Індекс ПФТС опустився на 0,08% - до 371,81 пункта. Загальний обсяг торгів становив 111,5 млн грн.