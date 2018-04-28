Український фондовий ринок знову ввійшов у «круте піке»

Український фондовий ринок протягом останнього торгового тижня літа продемонстрував значне падіння. При цьому обвал був спровокований виключно внутрішніми чинниками, оскільки ззовні негативних сигналів майже не надходило.

До кінця літа на світових фондових майданчиках склалася нейтральна обстановка. Зокрема, зазначають аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ), закінчилося літнє ралі, що тривало понад місяць. Останній тиждень літа на світових фінансових ринках була спокійним. Більшість інвесторів в останній тиждень серпня традиційно йдуть у відпустку, щоб з новими силами та інвестиційними ідеями повернутися до торгових моніторів після Дня праці США (3 вересня).

Як наслідок, на глобальних ринках в останні дні літа не було чіткого тренду. Гравці, як сказано вище, пішли у відпустку, учасники, що все ж таки залишилися на ринку, були вкрай мляві. Крім того, ринок завмер в очікуванні виступу глави Федеральної резервної системи США Бена Бернанке, запланованого на 31 серпня. Від чиновника чекали важливих повідомлень, і за відсутності інших драйверів ринок «заснув».

Здавалося, в даному випадку вітчизняний ринок повинен був взяти за приклад закордонних колег і піти в бічний тренд, однак раптом виникла низка внутрішніх причин, які спровокували обвал «рідних» індексів. Зокрема, до початку торгового тижня 27-31 серпня на українському ринку склалася драматична ситуація. Індекс UX, який продемонстрував падіння і тижнем раніше, впритул наблизився до психологічно важливого рівня 1000 пунктів. «Подолання» або ж «неподолання» цього рубежу повинно було визначити напрямок руху вітчизняного ринку як мінімум до кінця місяця, тобто до виступу Бернанке і активізації на світових біржах.

На жаль, на цей раз виправдалися песимістичні очікування, підкресливши крайню нестійкість українського фондового ринку. Зокрема, індекс Української біржі у вівторок, 28 серпня, обвалився на 2,78%! Індекс UX в середу, 29 серпня, під впливом внутрішніх новин ще більше наблизився до 1000 пунктів. Цікаво, що ситуацію посилили макроекономічні дані з США, за підсумками дня опинилися позитивом для глобальних бірж, але негативом - для вітчизняних.

За словами аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергія Белясова, несприятливий перебіг торгів на Українській біржі в середу, 29 серпня, визначався як зовнішнім, так і внутрішнім фоном. З внутрішніх подій він зазначив новину про те, що ФДМУ переніс оголошення конкурсів з продажу контрольних пакетів акцій енергогенеруючих компаній «Центренерго» і «Донбасенерго» з серпня на грудень поточного року. В результаті акції енергетиків істотно втратили в ціні, потягнувши за собою індекс Української біржі.

С.Белясов додав, що «додатковим негативом для вітчизняних інвесторів також була негативна динаміка індексів європейських майданчиків з ранку, де інвестори закривали позиції, побоюючись негативних даних з ВВП США за 2-й квартал, враховуючи, що міжнародна статистика останнім часом рідко тішить інвесторів». Побоювання щодо статистики з ВВП США не підтвердилися. Дані з ВВП цілком збіглися з прогнозами, що активізувало купівлі на світових майданчиках, в тому числі і на Українській біржі. Але цього не вистачило для виходу індексу UX в позитивну зону.

За інформацією аналітика, «торгова сесія на Українській біржі 29 серпня відрізнялася високою волатильністю. Істотно просівши на старті, більшу частину сесії індекс UX провів в бічному русі і лише до кінця дня зробив спроби вийти в плюс. Однак зусиль покупців виявилося недостатньо». Більшість індексних паперів Української біржі завершило торги із втратами. Новина про перенесення конкурсу з приватизації вивела акції «Донбасенерго» (-2,69%) в аутсайдери дня. Папери «Центренерго» (-1,32%), які очолювали список аутсайдерів поряд з «Донбасенерго», все ж частково відіграли втрати.

Як бачимо, ситуацію на українському фондовому ринку в кінці літа, на відміну від ситуації на світових біржах, не можна назвати спокійною. Зокрема, на глобальних майданчиках - затишшя, в Україні - активні розпродажі, у світі - бічний тренд, у нас - серйозне падіння. Як вважає аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко, український ринок акцій переживає новий сплеск активності: «У міру наближення до цілої низки значущих інформаційних приводів - від публікації економічних даних на початку вересня до виступу Бена Бернанке у Вайомінгу і засідання ЄЦБ у подальшому, учасники ринку починають дедалі більше нервувати».

На думку аналітика, оскільки на українському ринку кількість песимістів значно перевищує число оптимістів, то немає нічого дивного в тому, що гравці перед зазначеними подіями спочатку намагаються відіграти старт реалізації саме песимістичного сценарію.

У четвер, 30 серпня, індекс UX впевнено подолав позначку в 1000 пунктів. За день індикатор упав на 1,61% - до 986,08 пункту, чому сприяла і подібна динаміка світових індексів у цей день. Песимісти на Українській біржі перемогли, і подолання психологічного бар'єру стало фізичним втіленням їх настроїв.

За словами П.Ілляшенка, гравці очікували буму інформаційних приводів, починаючи з виступу Бена Бернанке в п'ятницю. Навіть індекс S&P 500 30 серпня, закрився нижче поточної підтримки на рівні 1400 пунктів, не кажучи про боротьбу українських трейдерів за рівень 1000 пунктів за індексом UX. Крім того, настрої приватних інвесторів у США за версією AAII нормалізування: число оптимістів різко скоротилося, по суті, ще до активізації продажів на світових майданчиках в четвер.

В останній день літа очікуваний виступ глави ФРС відбувся. Як відзначають аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ», провідні фондові індекси Європи та США в п'ятницю, 31 серпня, зросли на 0,5% на заявах Бена Бернанке про можливість запуску нового раунду QE для підтримки економіки і скорочення рівня безробіття. Бернанке також висловив серйозні побоювання з приводу поточного стану економіки США.

Вітчизняний фондовий ринок 31 серпня, також продемонстрував зростання, підтримавши глобальний тренд. Індекс Української біржі піднявся на 0,86% - до 994,58 пункту.

Незважаючи на зростання 31 серпня, за результатами останнього тижня літа в цілому індекс UX показав вражаюче падіння. За інформацією аналітиків «АРТ КАПІТАЛ», індекс UX за цей період знизився на 5,7%, що стало найгіршим показником з початку літа. Прискорення падіння цін на залізну руду і чергове перенесення термінів приватизації теплових генкомпаній негативно відбилося на котируваннях акцій відповідних емітентів. За результатами торгового тижня з 27 по 31 серпня Північний ГЗК втратив 8,5%, «Центренерго» - 8%, "Донбасенерго" - 15%.

У найближчій перспективі, наймовірніше, вітчизняний ринок цінних паперів продовжить знижуватися. Тим більше, що після одноденного зростання 31 серпня індекс UX вже в ході наступної сесії (3 вересня) відновив падіння. Індекс Української біржі в перший торговий день осені знизився на 0,77% - до 986,94 пункту. Лідерами зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери «Азовсталі» (-1,64%) і Алчевського меткомбінату (-1,08%) внаслідок зниження виробництва в металургії за підсумками восьми місяців 2012 року.

Наступила осінь для вітчизняного фондового ринку буде непростою. Зокрема, триває європейська епопея. Крім цього, неясні перспективи економіки України, а також зростання цін до кінця року. Також багато хто побоюється можливої девальвації гривні. Головне ж - політика. «Фактор виборів» зовсім не сприяє стабільності в економіці, впевненості інвесторів і, логічно, припливу капіталу на український фондовий ринок.

Олег Коберник (УНІАН)