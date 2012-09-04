ФДМУ поки що тримає в таємниці назви компаній, які претендують на облгази

На участь у запланованих на цей тиждень приватизаційних конкурсах із продажу держпакетів акцій "Дніпропетровськ-", "Запоріжжя-" і "Луганськгазу" надійшло по дві заявки, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Водночас у ФДМУ поки що не розкривають назв компаній, які подали заявки на участь у приватизаційних конкурсах.

Нагадаємо, раніше найбільший приватний власник пакетів акцій низки українських облгазів - компанія "Газтек" заявила, що планує взяти участь у конкурсах із приватизації акцій низки облгазів, зокрема "Дніпропетровськ-", "Запоріжжя-", "Луганськгазу". Раніше ця компанія вже придбала в ході приватизаційних конкурсів 25% акцій "Севастопольгазу", 25% "Миколаївгазу", 25% "Івано-Франківськгазу".

На початку вересня п.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (Київ) кредит на 250 млн. грн для купівлі акцій підприємств із газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ.