Індекс Української біржі знизився на 2,09%, індекс ПФТС – на 0,81%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 4 вересня знизився на 2,09% – до 966,32 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 56 млн. грн, з них на фондовому ринку – 24,6 млн. грн, на строковому ринку – 31,5 млн. грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрнафти» (-3,00%), Єнакіївського метзаводу (-3,00%), «Азовсталі» (-2,98%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів вівторка знизився на 0,81% – до 368,79 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 43,9 млн. грн, з них на ОВДП припало 43,5 млн. грн.