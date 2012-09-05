Індекс Української біржі уже впевнено закріпився нижче за 1000 пунктів – експерт

Індекс Української біржі вже досить упевнено закріпився нижче за рівень 1000 пунктів.

Таку думку висловив УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, «індекс S&P 500 у вівторок, 4 вересня, також відчував тиск, але зумів відіграти втрати у другій половині дня завдяки зростанню високотехнологічних акцій, переважно Apple. Проте це не допомагає покупцям. Загалом виходить, що якщо у четвер ні Маріо Драгі, ні дані з ринку праці Сполучених Штатів не піднесуть чогось надприродно позитивного, то фондові ринки чекатиме ще одна сильна хвиля розпродажів».

Аналітик відзначив, що у вівторок разом із торгами у США на ринки повернулася активність, чим скористалися песимісти. Фондові індекси з самого початку сесії не демонстрували ознак натхнення, а після публікації індексу ділової активності в США о 17-й годині й зовсім перешли в активну фазу зниження.

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Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 4 вересня, обвалився на 2,09% – до 966,32 пункта. Загальний обсяг торгів становив 56 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,81% – до 368,79 пункта. Загальний обсяг торгів становив 43,9 млн. грн.