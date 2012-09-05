У "Газтека" чергове придбання - 26% акцій "Дніпропетровськгазу"

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ "Дніпропетровськгаз", заплативши за пакет 58 млн. 650 тис. грн (початкова ціна становила 58 млн. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Таким чином, в результаті цієї покупки "Газтек" і афільовані з ним компанії сконцентрують у своїй власності близько 50,1% акцій "Дніпропетровськгазу" (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" і афільованим із ним компаніям належало 24,8% акцій облгазу).

Всього в цьому конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником була компанія "ІК Фінлекс-Інвест", яка була готова придбати 26% пакет «Дніпропетровськгазу» за 58 млн. 50 тис. грн.

Під час торгів реалізаційна ціна держпакета була підвищена на один крок. Розмір одного кроку становив 600 тис. грн.

Нагадаємо, ФДМУ в серпні ц.р. оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній, зокрема й 26% «Дніпропетровськгазу». Як говориться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 5,2 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації "Дніпропетровськгаз" (м. Дніпропетровськ) спеціалізується на транспортуванні та подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

ПАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афільованим із ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-" і "Кримгазі" тощо.

Власниками самого "Газтека" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня ц.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.