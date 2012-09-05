У Донецькій області на продаж виставлять 5 збагачувальних фабрик
12:28, 05 вересня 2012Фондовий ринок
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Регіональне відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) по Донецькій області планує виставити на продаж на фондовій біржі п'ять збагачувальних фабрик - ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика (ЦЗФ) «Комсомольська», ПАТ «ЦЗФ «Україна», ПАТ «ЦЗФ «Росія», ПАТ «ЦЗФ «Узловська», ПАТ «Гірничо-збагачувальна фабрика «Червона зірка».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду держмайна.
Повідомляється, що на даний час акції п'яти збагачувальних фабрик вже переведено до реєстру корпоративних прав держави регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області
У вересні розпочнеться пільговий продаж акцій ПАТ працівникам підприємств і особам, які до них прирівняні.
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