У Донецькій області на продаж виставлять 5 збагачувальних фабрик

Регіональне відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) по Донецькій області планує виставити на продаж на фондовій біржі п'ять збагачувальних фабрик - ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика (ЦЗФ) «Комсомольська», ПАТ «ЦЗФ «Україна», ПАТ «ЦЗФ «Росія», ПАТ «ЦЗФ «Узловська», ПАТ «Гірничо-збагачувальна фабрика «Червона зірка».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду держмайна.

Повідомляється, що на даний час акції п'яти збагачувальних фабрик вже переведено до реєстру корпоративних прав держави регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області

У вересні розпочнеться пільговий продаж акцій ПАТ працівникам підприємств і особам, які до них прирівняні.