Український фондовий ринок у середу знову відчутно знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів 5 вересня знизився на 1,45% - до 952,27 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 92,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 30 млн грн, на строковому ринку - 62 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найактивніше торгуються стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-5,06%), "Донбасенерго" (-2,99%), Алчевського меткомбінату (-2,41%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів середи знизився на 1,43% - до 363,52 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 155,5 млн грн.