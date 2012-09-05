Український фондовий ринок у середу знову відчутно знизився
19:17, 05 вересня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів 5 вересня знизився на 1,45% - до 952,27 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 92,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 30 млн грн, на строковому ринку - 62 млн грн.
Лідерами зниження серед акцій, що найактивніше торгуються стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-5,06%), "Донбасенерго" (-2,99%), Алчевського меткомбінату (-2,41%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів середи знизився на 1,43% - до 363,52 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 155,5 млн грн.
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