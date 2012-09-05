На український ринок акцій, можливо, впливають девальваційні очікування - експерт

На український ринок акцій, можливо, впливають девальваційні очікування, що загострилися після злету долара на міжбанку.

Таке припущення висловила в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її словами, індекс Української біржі в середу, 5 серпня, продовжив рух вниз, проігнорувавши позитивні сигнали з-за кордону. Торги на зарубіжних ринках сьогодні проходили досить волатильно, але в кінцевому підсумку сили виявилися на стороні покупців.

Аналітик вважає, що «поточний тиждень досить сильно нагадує минулий, коли вся увага трейдерів була зосереджена на очікуваному виступі Бена Бернанке. На цей раз у фокусі гравців виступ Маріо Драґі, який відбудеться завтра після засідання ЄЦБ. При цьому надії інвесторів на заяви глави регулятора про скуповування бондів проблемних країн цілком виправдані, зважаючи, що багато представників ЄЦБ вже неодноразово позначали позицію центробанку в даному питанні».

Зокрема, додала Я.Лаврик, сьогодні на ринках з'явилася інформація про те, що ЄЦБ дійсно буде здійснювати нелімітоване скуповування короткострокових держпаперів спільно зі стерилізацією грошової маси. При цьому ніяких обмежень в плані прибутковості не буде.

Як відзначила аналітик, сьогодні був опублікований блок статданих з індексів PMI у сфері послуг ключових європейських країн. Дані носили суперечливий характер. Показник ділової активності Італії, яка залишається одним з головних проблемних держав, виявився дещо кращим за прогнози аналітиків.

За інформацією Я.Лаврик, завтра очікуються дані щодо ринку праці США від компанії ADP, які традиційно виходять перед офіційною статистикою. Очікується, що зайнятість в американській економіці в серпні виросла менше, ніж у липні. «Враховуючи зростання заявок на допомогу з безробіття останнім часом і зниження індексу поширення зайнятості, ми також схильні вважати, що минулого місяця зростання зайнятості сповільнилося», - сказала аналітик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український фондовий ринок знову ввійшов у «круте піке»

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 5 вересня, знизився на 1,45% - до 952,27 пункту. Загальний обсяг торгів становив 92,5 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 1,43% - до 363,52 пункту. Загальний обсяг торгів становив 155,5 млн грн.