"Газтек" купив 25% акцій "Запоріжгазу"

Найбільший приватний власник ряду українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 25% акцій ПАТ «Запоріжгаз», заплативши за пакет 16 млн 800 тис. грн (стартова ціна становила 14 млн 100 тис. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Таким чином, в результаті даної покупки "Газтек" сконцентрував у своїй власності близько 49,759% акцій "Запоріжгазу" (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" належало 24,759% акцій облгазу). Власником ще 14,5% акцій, що раніше належали компанії "РосУкрЕнерго", є кіпрська компанія Centragas Holding Ltd.

Всього в цьому конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником була компанія "ДІК Фінлекс-Інвест", яка була готова придбати 25% пакет «Запоріжгазу» за 16 млн 650 тис. грн.

Нагадаємо, ФДМУ в серпні ц.р. оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній, зокрема й 25% «Запоріжгазу». Як сказано в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, покупець пакета буде зобов'язаний протягом трьох років з моменту купівлі інвестувати в розвиток підприємства 3,9 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації «Запоріжгаз» (м. Запоріжжя) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Запорізькій області.

25% акцій ПАТ «Запоріжгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 25% було передано ФДМУ для приватизації, 24,7594% належить «Газтеку», власником ще 14,5% акцій, що раніше належали компанії "РосУкрЕнерго", є компанія Centragas Holding Ltd (Кіпр).

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій ряду українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афильованим з ним структурам належать міноритарні пакети в "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-" і "Кримгазу" і ін.

Власниками самого "Газтеку" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd.

На початку вересня ц.р. "Газтек" отримав у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн грн для купівлі акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Газтек" купив 26% акцій "Дніпропетровськгазу"

"Газтек" придбав 25% "Севастопольгазу" за 4,45 млн. грн

"Газтек" придбав 25% "Івано-Франківськгазу"

«Газтек» придбав 25% держпакету акцій «Миколаївгазу» за 18,97 млн. грн