Закон про регулювання ринку фінансових послуг ухвалив парламент

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо актів регуляторів фондового ринку та ринку небанківських фінансових послуг».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 245 народних депутатів з 339 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що проекти актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що мають ознаки регуляторного акта, але на які не поширюється дія Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, оприлюднюються з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у порядку та спосіб, що передбачені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та не може становити менше ніж десяти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом установленого строку, підлягають обов’язковому розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За результатами такого розгляду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб–сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем такого розгляду.

Згідно з законом, нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.