Світові фондові ринки ростуть на тлі нових рішень і планів ЄЦБ

На світових фондових ринках спостерігається зростання на тлі оприлюднених сьогодні Європейським центральним банком (ЄЦБ) нових рішень і планів щодо виходу з кризи.

Як повідомляють сайти провідних європейських торгових майданчиків, станом на 16:15 за київським часом німецький індекс DAX зріс на 1,18%, британський FTSE 100 - на 0,71%, а французький CAC-40 - на 1,20%.

Як повідомляє Reuters, Європейський центробанк у четвер залишив ключову ставку на рекордно низькому рівні 0,75% річних після прискорення інфляції у серпні.

Рада керівників ЄЦБ також погодила нову програму викупу облігацій, спрямовану на зниження вартості запозичень для низки проблемних країн зони євро, але її деталі буде викладено пізніше. За словами глави Європейського центробанку Маріо Драгі, ЄЦБ діятиме строго в рамках мандата, який дозволяє йому пряме скуповування облігацій. При цьому ЄЦБ буде нарівних з приватними кредиторами. У нової програми ЄЦБ - Monetary Outright Transactions - не буде кількісних обмежень, вона буде припинена після досягнення поставленої мети або в результаті недотримання країною-учасницею поставлених перед нею умов.