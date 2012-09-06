Індекс Української біржі у четвер зріс, ПФТС - знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів 6 вересня підвищився на 1,94% – до 970,78 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 62,7 млн. грн, з них на фондовому ринку – 11,5 млн. грн, на строковому ринку – 51 млн. грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери Єнакіївського метзаводу (+5,78%), Авдєєвського коксохіму (+4,71%), "Донбасенерго" (+4,69%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів четверга знизився на 0,94% – до 360,09 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 30,8 млн. грн.

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