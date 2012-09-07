Європейський центробанк вмикає "друкарський верстат"
Рада керівників Європейського центрального банку погодила нову програму викупу облігацій, спрямовану на зниження вартості запозичень для низки проблемних країн зони євро, але її деталі будуть викладені у спеціальному прес-релізі, повідомляє Reuters.
За інформацією агентства, про нову програму на прес-конференції оголосив глава ЄЦБ Маріо Драгі.
Він пообіцяв, що ЄЦБ діятиме строго в рамках мандату, який дозволяє йому пряме скуповування облігацій. При цьому ЄЦБ буде нарівних з приватними кредиторами.
Нова програма ЄЦБ - Monetary Outright Transactions - не матиме кількісних обмежень, вона буде припинена після досягнення поставленої мети або в результаті недотримання країною-учасницею поставлених перед нею умов. Додаткова ліквідність після викупу облігацій буде повністю стерилізована.
Дії ЄЦБ будуть зосереджені на короткому кінці кривої прибутковості, від 1 до 3 років, який банк вважає найбільш ефективним для досягнення своєї мети.
Драгі також відзначив, що аналітики ЄЦБ переглянули прогнози зростання ВВП і динаміки споживчих цін для зони євро на 2012-2013 роки.
Так, згідно з новим прогнозом, ВВП зони євро скоротиться у 2012 році на 0,6-0,2 відсотка у порівнянні з динамікою в межах мінус 0,5 відсотка - плюс 0,3 відсотка в попередньому прогнозі. У 2013 році динаміка ВВП буде в межах мінус 0,4 відсотка - плюс 1,4 відсотка проти прогнозованих раніше 0,0 - плюс 2,0 відсотка.
Інфляція в зоні євро в 2012 році може становити 2,4-2,6 відсотка проти 2,3-2,5 в попередньому прогнозі. У 2013 році споживчі ціни можуть зрости на 1,3-2,5 відсотка проти прогнозованих раніше 1,0-2,2 відсотка.
При цьому глава ЄЦБ вважає інфляційні ризики збалансованими, тоді як для економічного зростання є низка знижувальних ризиків.
У четвер ЄЦБ ухвалив рішення зберегти ключову відсоткову ставку на рівні 0,75 відсотка річних.