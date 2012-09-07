"Газтек" купив 26% акцій "Луганськгазу"

Найбільший приватний власник ряду українських облгазів - компанія "Газтек" - перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ "Луганськгаз", заплативши за пакет 81 млн. 410 тис. грн (початкова ціна становила 80,6 млн. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, що проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Всього в цьому конкурсі взяли участь дві компанії, другим учасником була компанія "ІК Фінлекс-Інвест".

Під час торгів реалізаційна ціна держпакета була підвищена лише на один крок. Розмір одного кроку становив 810 тис. грн.

Нагадаємо, ФДМУ в серпні ц.р. оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній, зокрема й 26% «Луганськгазу». Як говориться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,9 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськгаз» (Луганськ) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Луганську. Компанія завершила 2011 р. з чистим прибутком 359,576 млн. грн., тоді як за 2010 р. чистий збиток становив 79,335 млн. грн.

25% акцій «Луганськгазу» належить НАК «Нафтогаз України», 26% акцій було передано ФДМУ для приватизації, 16,74% належать ТОВ "Оксвдент", 23,83% - ЧАТ "Сток Холдер".

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій ряду українських облгазів. "Газтек", зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій "Миколаїв-", "Івано-Франківськ-", "Севастополь-", "Дніпропетровськ-", "Запоріжгазу".

Власниками самого "Газтеку" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня ц.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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