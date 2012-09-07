Європейські фондові ринки знову ростуть

На європейських фондових ринках другий день спостерігається зростання. Як повідомляють сайти провідних європейських торгових майданчиків, британський індекс FTSE 100 станом на 11:20 за київським часом зріс на 0,06% - до 5.780,74 пункта, німецький DAX підвищився на 0,27% - до 7.186,36 пункта, французький CAC-40 підвищився на 0,56% - до 3.529,46 пункта. Зростанням закінчилися торги і на фондовому ринку США - індекс Dow Jones зріс на 1,87% - до 13292.00 пунктів, індекс Nasdaq зріс на 2,17% - до 3135.81 пункта.

Нагадаємо, 6 вересня Рада керівників Європейського центрального банку погодила нову програму викупу облігацій, спрямовану на зниження вартості запозичень для низки проблемних країн зони євро.