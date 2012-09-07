Фондові ринки позитивно відреагували на ініціативи ЄЦБ щодо порятунку євро – експерти

Фондові ринки позитивно відреагували на ініціативи Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо порятунку євро.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхньою інформацією, основні світові індекси у четвер, 6 вересня, зросли на 2%. Зростання Stoxx 600 стало рекордним за місяць, а S&P 500 досяг 4-річного максимуму. Українські акції у четвер також встигли відреагувати на зовнішній позитив. Торги у Європі і на Українській біржі у п'ятницю відкрилися зростанням. Відчутно знизилася прибутковість 10-річних держпаперів Іспанії – на 40 базисних пунктів, до 6%.

Як відзначають аналітики, під час прес-конференції у четвер глава ЄЦБ Маріо Драгі оголосив про запуск програми «прямих монетарних трансакцій». Центробанк викуповуватиме з ринку держоблігації з терміном погашення 1-3 роки. При цьому зростання монетарної бази відбуватися не буде. ЄЦБ запустить цю програму за умови запуску фонду фінансової підтримки (EFSF/ESM), рішення щодо якого буде оголошене 12 вересня.

Аналітики вважають, що тепер у фокусі уваги залишається Іспанія, яка повинна офіційно звернутися по допомогу, заздалегідь підписавши меморандум взаєморозуміння.

На думку аналітиків, не менш важливою подією сьогодні є публікація даних про зайнятість у США. Згідно з консенсус-прогнозом, кількість нових робочих місць поза сельгоспсектором у серпні становила 130 тис. Це матиме вплив на результат засідання комітету FOMC наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів 6 вересня підвищився на 1,94% – до 970,78 пункта. Загальний обсяг торгів становив 62,7 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,94% – до 360,09 пункта. Загальний обсяг торгів становив 30,8 млн. грн.