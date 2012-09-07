На "Сумигаз" претендують дві компанії

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 25,788% держпакету акцій ПАТ "Сумигаз" надійшло дві заявки від потенційних учасників, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

При цьому у ФДМУ поки що не розкривають назв компаній, які подали заявки.

Нагадаємо, 25,788% ПАТ «Сумигаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 10 вересня п.р. Стартову ціну цього держпакету встановлено в розмірі 15,6 млн. грн, крок торгів - 160 тис. грн. Покупець пакету буде зобов'язаний протягом трьох років з моменту купівлі інвестувати в розвиток підприємства 4 млн. грн.

Раніше найбільший приватний акціонер українських облгазів компанія "Газтек" заявила про те, що планує взяти участь у конкурсах з приватизації держпакетів акцій ряду облгазів, у тому числі і 25,79% "Сумигазу".

Довідка УНІАН. ПАТ з газопоставок і газифікації «Сумигаз» (Суми) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Сумській області.

50,79% акцій «Сумигазу» належать НАК «Нафтогаз України», 22,64% – ЗАТ «Сток Холдер» (Київ), 24,21% – ТОВ «Оксидент» (Київ).