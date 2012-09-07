Індекс Української біржі підвищився на 0,89%, індекс ПФТС знизився на 0,09%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 7 вересня підвищився на 0,89% - до 979,38 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 84,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 26 млн грн, на строковому ринку - 58,5 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (+4,26%), Єнакіївського метзаводу (+3,33%), Авдіївського коксохіму (+2,47%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів четверга знизився на 0,09% - до 359,75 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 118,7 млн грн, при цьому на ОВДП припало 110,5 млн грн, на облігації підприємств - 7 млн ​​грн.